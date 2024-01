W tym roku zima dla drogowców jest bardzo uciążliwa. Codziennie trzeba usuwać śnieg z dróg i walczyć z gołoledzią

Urząd Miasta w Kościerzynie musiał wydać ponad pół miliona złotych na prace związane z odśnieżaniem i utrzymaniem dróg w trudnych, zimowych warunkach. Wszystko po to, aby zapewnić bezpieczeństwo i płynność ruchu. Akcja związana z zimowym utrzymaniem, do tej pory, pochłonęła ponad 580 tysięcy złotych . Największym obciążeniem dla budżetu są działania związane z niedawną gołoledzią. Wysoka ilość stosowanego piasku i soli skutkowała drastycznym wzrostem kosztów. Jak podkreślają władze miasta, patrząc na obecne warunki pogodowe, trzeba się przygotować na dalszy wzrost kosztów związanych z utrzymaniem dróg w zimie.

Jak sobie radzi gmina Kościerzyna?

Za zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Kościerzyna odpowiada Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna. Zgłoszenia dotyczące odśnieżania można zgłaszać do Zakładu Komunalnego telefonicznie pod numerem 58 6866342. Telefon czynny jest całą dobę.

Na terenie gminy jest ok. 600 km dróg w tym ok. 130 km dróg o nawierzchni asfaltowej.

- Do odśnieżania i zwalczania gołoledzi używamy 6 pługopiaskarek i 12 ciągników rolniczych z pługami. Dodatkowo do odśnieżania chodników w m. Łubiana i Wielki Klincz używamy quadów z pługami - informuje dyrektor Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna Arkadiusz Malinowski. - W miesiącach grudniu i styczniu zużyliśmy na drogi ok. 700 ton mieszanki piaskowo - solnej. W planie wydatków na 2024 rok na zimowe utrzymanie dróg zarezerwowane są środki finansowe w wysokości 438.000,00 zł. W tym roku zima dla drogowców jest bardzo uciążliwa. Praktycznie codziennie zajmujemy się usuwaniem śniegu z dróg i zwalczaniem gołoledzi.