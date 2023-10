Policjanci i zarządcy drogi spotkali się w miejscowości Grabówko, gdzie doszło do tragicznego wypadku Joanna Surażyńska

Policjanci z kościerskiej drogówki oraz zarządcy drogi spotkali się w miejscowości Grabówko na drodze wojewódzkiej nr 224, gdzie doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. W wyniku tego zdarzenia samochód marki Seat uderzył w drzewo. Pasażer zginął na miejscu, natomiast kierowca w ciężkim stanie trafił do szpitala, gdzie po kilku godzinach zmarł. W ramach tego spotkania, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w ruchu drogowym, poddały ocenie infrastrukturę oraz oznakowanie drogi w miejscu, w jakim doszło do tego wypadku.