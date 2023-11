Policjanci odzyskali skradziony rower. Zatrzymano 29-letniego mieszkańca powiatu kościerskiego

We wtorek 7 listopada br. ok. godz. 12.00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie otrzymał zgłoszenie o kradzieży z ulicy Gdańskiej roweru o wartości blisko 4 tys. zł. Policjant wysłał w to miejsce kryminalnych, którzy od razu zajęli się sprawą.

- Szybko ustalili, że kradzieży mógł dokonać 29-latek, mieszkaniec naszego powiatu, który godzinę wcześniej został zwolniony z policyjnego aresztu po usłyszeniu zarzutów za posiadanie narkotyków - mówi Piotr Kwidziński, rzecznik kościerskiej policji. - Mundurowi podczas patrolu zauważyli na ulicy Przemysłowej w Kościerzynie utracony rower, a w pobliżu 29-latka. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

29-latek przyznał się do kradzieży. Zatrzymany usłyszy dziś zarzut kradzieży, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolność.