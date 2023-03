Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie uczestniczyli w spotkaniach wiejskich z mieszkańcami Kornego i Łubiany

Dzielnicowi to policjanci, którzy utrzymują bezpośredni kontakt ze społecznościami lokalnymi swoich rejonów, poznający ich potrzeby i oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa, zarówno indywidualnego, jak i publicznego. To policjanci, do których można zwrócić się o pomoc lub przekazać informacje dotyczące zagrożeń. W związku z tym mundurowi uczestniczą w różnych spotkaniach ze społeczeństwem.