Przy ulicy Tkaczyka w Kościerzynie (dawnej ul. Psiej i Wojskowej) stał jeden z najstarszych domów ZDJĘCIA Joanna Surażyńska-Bączkowska

Do najstarszych budynków jeszcze do niedawna należał dom przy ulicy Tkaczyka w Kościerzynie. Niestety, obecnie to już tylko wspomnienia. Budynek zniknął z powierzchni ziemi. Zobacz, jak teraz wygląda to miejsce. Konserwator zabytków powiatu kościerskiego wydał zgodę na rozbiórkę.