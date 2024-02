Sztandar Cechu Piekarskiego to jeden z zabytków Muzeum Ziemi Kościerskiej

Sztandar Cechu Piekarskiego

W wiekach XVI-XVIII nie odnajdujemy przykładów wytworzenia się rzemiosła piekarniczego w Kościerzynie. Dopiero w 1776 roku w mieście wymieniony jest jeden zawodowy piekarz. W 1858 r. w Kościerzynie notuje się 8 mistrzów piekarskich , którzy przynależą do samodzielnego Cechu Piekarskiego utworzonego w 1853 r. W roku 1907 r. było ich już wraz z cukiernikami 15.

Kompozycję sztandaru uzupełniają umieszczone w narożach płatu liście dębiny wraz z żołędziami oraz na górze i u dołu godła napisy wykonane stylizowanym krojem liter zbliżonym do szwabachy: "Cech Piekarski" oraz „Kościerzyna". Dzięki zachowanemu na drzewcu sztandaru mosiężnemu gwoździowi w formie tarczy wiemy, że został on wykonany w Wytwórni Chorągwi G.B.HANCKE w Lipsku.

Sztandar przetrwał szczęśliwie do dzisiejszych czasów, choć nieznane są jego losy z czasów okupacji hitlerowskiej i powojennych. W końcu lat 80. XX wieku przekazany został przez Cech Rzemiosł Różnych w Kościerzynie na ręce dra Jerzego Knyby, twórcy kościerskiego muzeum, który włączył go do zbiorów muzealnych. W 2007 roku sztandar poddany został pełnej konserwacji i cieszy oko na ekspozycji stałej muzeum.