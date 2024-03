IX edycja Ekstremalnej Drogi Krzyżowej w Dziemianach. Całą trasę pokonuje się w milczeniu, samotnie lub w małej grupie

Wszystkie szlaki prowadzą z kościoła w Dziemianach na jedyną kalwarię w diecezji – Kalwarię Wielewską. Trasy przebiegają głównie lasami, nad brzegami jezior i w terenie niezabudowanym. Te cenne walory dziemiańskich tras pozwalają z dala od hałasu dnia codziennego, w ciszy spotkać się ze swoimi myślami i problemami, a nade wszystko doświadczyć spotkania z Bogiem. Całą trasę pokonuje się w milczeniu, samotnie lub w małej grupie. Aby nie zabłądzić warto korzystać z opisu i mapy trasy lub z aplikacji z nawigacją, którą należy pobrać na telefon. W aplikacji przygotowane są również specjalne rozważania, które pomagają w przemyśleniach.

Tegoroczne rozważania EDK są skupione wokół słów Jana Pawła II: Musicie od siebie wymagać”. To czternaście stacji i czternaście historii o tym, jak mały Karol stał się Wielkim Papieżem. To opowieść o prawdziwym życiu z Jezusem! Mimo że ta jedna noc nie wystarczy, by wszystko poustawiać sobie w życiu, to jednak może się stać początkiem nowego życia. Prawdziwym celem EDK jest zmiana życia, a nie tylko nocna przygoda.