Zima w powiecie kościerskim. Drogi śliskie, ale widoki zachwycające!

Zima w powiecie kościerskim

Z tą porą roku jest tak, że jedni ją kochają, inni nienawidzą - zima ma tylu zwolenników co i przeciwników. Jednak trzeba przyznać, że krajobraz skuty mrozem wygląda bajkowo. To także wyzwanie dla kierowców, bo na drogach obecnie panuje ślizgawica. Trudne zimowe warunki i poranna gołoledź wymagają od kierowców i pieszych zachowania szczególnej ostrożności. Opady śniegu, mżawka i temperatura oscylująca w granicach 0 °C sprawia, że jezdnie i chodniki stają się śliskie. Policjanci apelują o szczególną ostrożność.

Mżawka i śnieg w temperaturze w okolicy 0 stopni powodują gołoledź na drogach i chodnikach. Dochodzi do tego zalegające błoto pośniegowe, które stanowi dodatkowe utrudnienie zarówno dla kierujących pojazdami jak i pieszych. Takie warunki drogowe wymagają od uczestników ruchu drogowego szczególnej ostrożności, a niekiedy i umiejętności radzenia sobie w przypadku poślizgu pojazdu. Pamiętajmy, aby zachować spokój i jechać z prędkością dostosowaną do warunków pogodowych i drogowych, pamiętając o bezpieczeństwie własnym i innych uczestników ruchu. Jeśli dojeżdżamy do pracy samochodem lub wybieramy się na zaplanowane na konkretną godzinę spotkanie, warto wyruszyć kilka minut wcześniej niż zwykle i jadąc z mniejszą prędkością dojechać bezpiecznie do celu podróży.