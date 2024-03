Pracownicy wdzydzkiego parku stawiają płotki w miejscach, gdzie płazy szczególnie narażone są na kolizje drogowe Joanna Surażyńska

W powiecie kościerskim stawiane są przenośne płotki. Chronią one płazy przed wtargnięciem na jezdnię. Rocznie ratowanych jest w ten sposób wiele płazów. Wiosna to czas żabich godów. Płazy masowo przemieszczają się do stawów, niejednokrotnie przez lokalne drogi. Co roku tysiące z nich ginie pod kołami samochodów.