Obchody 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego na rynku w Kościerzynie. Pojawił się Ignacy Paderewski

Obchody 105. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

27 grudnia 2023 roku na rynku w Kościerzynie wiele się działo. Duże zainteresowanie wzbudziła inscenizacja przyjazdu wielkiego Polaka kompozytora Ignacego Jana Paderewskiego. Pokazano symboliczny moment wybuchu powstania. W trakcie uroczystości uczestnicy otrzymali kopie historycznej "Gazety Poznańskiej" z epoki.

- Przyjechałem dziś do Kościerzyny, by upamiętnić historię, która wydarzyła się 105 lat temu, w zaborze pruskim, do którego wy trafiliście w 1772 roku podczas pierwszego rozbioru Polski. Ziemia Wielkopolska trafiła pod but pruski w 1793 roku, a cała nasza Ojczyzna zniknęła z map świata w 1795 r. Nasi rodacy walczyli, by odzyskać niepodległość razem z Napoleonem w Powstaniu Listopadowym, Krakowskim oraz Styczniowym. Teraz przyjechałem do Was, by przeżywać wydarzenia z 27 grudnia 1918 r., które miały miejsce w Poznaniu, gdzie nasi rodacy chwycili za broń i sami się wyzwolili, bez kłótni i wrogości. Ta wspólna idea doprowadziła do tego, że Powstanie Wielkopolskie wygrało. Wracając do tamtych chwil, doskonale pamiętam mój entuzjazm i ludzi witających mnie na dworcu w Poznaniu, a potem w Hotelu Bazar - mówił podczas inscenizacji Ignacy Paderewski.