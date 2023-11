Powiatowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 2023 r. w Kościerzynie

11 listopada to wyjątkowy dzień w historii Polski, upamiętniający odzyskanie niepodległości w 1918 roku. To symboliczne święto obchodzone jest każdego roku bardzo uroczyście. Sporo się działo także w Kościerzynie.

Narodowe Święto Niepodległości w Kościerzynie

11 listopada - dla Polaków ta data ma szczególne znaczenie. Narodowe Święto Niepodległości, obchodzone corocznie, dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918. - Narodowe Święto Niepodległości to święto budowania wspólnoty poprzez pamięć i szacunek do przeszłości, ale także integrowania polskiej wspólnoty narodowej na przyszłość. Ta rocznica, w tym roku 105., we wszystkich badaniach opinii społecznej wskazywana jest przez Polaków jako największe zwycięstwo i powód do dumy - powiedział minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński podczas konferencji prasowej zapowiadającej wydarzenia, które odbędą się w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Powiatowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2023 r. rozpoczęły się o godzinie 12.00 uroczystą Mszą Świętą w intencji Ojczyzny z udziałem Pocztów Sztandarowych w Kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego.

Po mszy o godzinie 13.00 odbył się przemarsz kolumny do Grobu Nieznanego Żołnierza przy udziale Orkiestry Dętej „Begama” z PZS nr 1 w Kościerzynie. Przemarsz miał miejsce ulicami: Świętojańska, Rynek, Gdańska, Wojska Polskiego, Dworcowa, do Grobu Nieznanego Żołnierza i Pomnika Chrystusa Króla, gdzie odbyła się główna część uroczystości. - To święto, które jest wyrazem naszej dumy narodowej, naszej pamięci historycznej, ale również wyrazem nadziei i wiary w przyszłość naszego kraju. W 1918 roku Polska odzyskała niepodległość po 123 latach zaborów. Było to możliwe dzięki poświęceniu, odwadze i determinacji wielu pokoleń Polaków, którzy nigdy nie zrezygnowali z marzeń o wolnej Polsce. To właśnie ich walka, ich poświęcenie i miłość do Ojczyzny umożliwiły nam cieszenie się dzisiaj z suwerenności i niepodległości - mówiła Alicja Żurawska, starosta kościerski.

O godzinie 14.30 rozpoczęło się Strzelanie o Tarczę i Szablę Starosty Kościerskiego organizowane przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Kościerzynie przy budynku Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.

Święto upamiętnia moment, w którym po 123 latach zaborów Polska odzyskała suwerenność. 11 listopada 1918 roku to dzień, w którym podpisanie rozejmu z Niemcami zakończyło udział Polski w I wojnie światowej, a Józef Piłsudski objął władzę, tworząc niepodległe państwo. Dzień Niepodległości to również czas dla rodzin i przyjaciół, którzy często spotykają się przy wspólnym stole, aby świętować jedność i dumę z historii Polski. Szkoły, instytucje i placówki kulturalne organizują specjalne wydarzenia edukacyjne, prezentacje i konkursy związane z tematem niepodległości.

Ważnym elementem obchodów są również miejsca pamięci narodowej, takie jak cmentarze i pomniki, gdzie Polacy oddają hołd tym, którzy walczyli o niepodległość i stracili życie za Ojczyznę.

Dzień Niepodległości jest nie tylko okazją do refleksji nad historią, ale także do podkreślenia wartości patriotyzmu, jedności narodowej oraz szacunku dla tych, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości Polski. To symboliczne święto, które stanowi okazję do wyrażenia dumy z tożsamości narodowej i wspólnego uczestnictwa w wydarzeniach budujących wspólnotę.

