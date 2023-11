Dzień Pamięci Osób Wysiedlonych odbędzie się 26 listopada 2023 r. w Kościerzynie

Dzień Pamięci Osób Wysiedlonych

Uroczystości mają się rozpocząć od mszy św. w kościele pw. Trójcy Święte (godz. 14.00), po mszy nastąpi uroczyste złożenie kwiatów przy tablicy upamiętniającej to wydarzenie. Następnie ok. godz. 15.00 rozpocznie się inscenizacja. Odział niemiecki na ul. Długiej i Rynku ma wyciągać z bram kamienic ludność Polską i kaszubską, formować kolumnę pieszą, która przejdzie ul. Długą, Rynkiem, ul. Partyzantów do ogródka jordanowskiego, gdzie mieszkańcy zostaną załadowani do ciężarówki.

W inscenizacji wezmą udział: uczniowie szkół ponadpodstawowych z Kościerzyny, harcerze ZHN i ZHP i przedstawiciele Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Łubianie. Łącznie - ok. 150 osób.

- Początek na ul. Długiej w Kościerzynie (skrzyżowanie), następnie uczestnicy udadzą się w kierunku Rynku, potem symbolicznie wejdą do kościoła św. Trójcy, stamtąd w stronę ul. Partyzantów i do ogródka jordanowskiego, gdzie nastąpi załadunek wysiedlonych mieszkańców do ciężarówki - mówi Piotr Kwidziński, organizator wydarzenia.