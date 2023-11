Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2023 r. w Kościerzynie - Rajd Niepodległości i uroczystości przy pomniku

11 listopada - dla Polaków ta data ma szczególne znaczenie. Narodowe Święto Niepodległości, obchodzone corocznie, dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918. Co będzie się działo w Kościerzynie?

- Narodowe Święto Niepodległości to święto budowania wspólnoty poprzez pamięć i szacunek do przeszłości, ale także integrowania polskiej wspólnoty narodowej na przyszłość. Ta rocznica, w tym roku 105., we wszystkich badaniach opinii społecznej wskazywana jest przez Polaków jako największe zwycięstwo i powód do dumy -

11 listopada 2023 r. w Kościerzynie

Przed nami już szesnasta edycja Rajdu Niepodległości - gry polegającej na pokonywaniu miejskich uliczek i wykonywaniu przygotowanych dla nich zadań, a przy tym świetnie się bawiąc. Tegoroczna edycja gry odbędzie się pod hasłem „Pod Żaglami Niepodległej”. Oprócz dobrej zabawy jest to również okazja do upamiętnienia tych osób, które na przestrzeni lat walczyły o niepodległość Polski.

Program: - godz. 14.00-15.30 - zapisy w Ogródku Jordanowskim



- godz. 14.05-17.30 - zaliczanie zadań



- godz. 17.30 - wspólne śpiewanie piosenek patriotycznych z Kościerską Orkiestrą Dętą



- godz. 18.00 - występ Kaszubskiego Zespołu Folklorystycznego z Wąglikowic „Môłi Kaszëbi”



- godz. 18.30 - pokaz wyszkolenia psa służbowego



- godz. 18.40 - wspólne śpiewanie piosenek patriotycznych



- godz. 19.10 - podsumowanie rajdu.

Władze samorządowe Powiatu Kościerskiego zapraszają na Powiatowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2023 r. Obchody związane z 105. Rocznicą Odzyskania Niepodległości rozpoczną się o godzinie 12.00 uroczystą Mszą Świętą w intencji Ojczyzny z udziałem Pocztów Sztandarowych w Kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego.

Po mszy o godzinie 13.00 odbędzie się przemarsz kolumny do Grobu Nieznanego Żołnierza przy udziale Orkiestry Dętej „Begama” z PZS nr 1 w Kościerzynie. Przemarsz odbędzie się ulicami: Świętojańska, Rynek, Gdańska, Wojska Polskiego, Dworcowa, do Grobu Nieznanego Żołnierza i Pomnika Chrystusa Króla, gdzie odbędzie się główna część uroczystości.

O godzinie 14.30 rozpocznie się Strzelanie o Tarczę i Szablę Starosty Kościerskiego organizowane przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Kościerzynie przy budynku Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.

Śladami (nie)zwykłego bohatera Bohdana Pilarskiego