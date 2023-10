Kwesta na rzecz ratowania grobów osób zasłużonych dla Kościerzyny oraz zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Kościerzynie

Walery Amrogowicz to postać niezwykła, która żyła na przełomie XIX i XX wieku, częściowo w Kościerzynie. Był nie tylko kolekcjonerem monet, ale także malarzem, grafikiem, działaczem społecznym, i patriotą.

Amrogowicz urodził się w Nowogrodzie w 1863 roku, w czasach, gdy Polska była pod zaborami. Po śmierci ojca, jego rodzina przeniosła się do Torunia, gdzie rozpoczął naukę w gimnazjum. To właśnie tam, dzięki nauczycielowi Ryszardowi Nadrowskiemu, zainteresował się numizmatyką. To uczucie do monet i medali pozostało z nim przez całe życie.

Po ukończeniu gimnazjum, Amrogowicz rozpoczął pracę jako urzędnik państwowy, początkowo jako sekretarz, a później jako radca sądowy. Jednak jego prawdziwa pasja to kolekcjonowanie numizmatów. W 1919 roku przeszedł na emeryturę i całkowicie oddał się swojej pasji.