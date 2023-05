Poznajcie fantastyczne pielęgniarki i pielęgniarzy ze Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie! Niedawno obchodzili swoje święto ZDJĘCIA

- Pielęgniarstwo to zawód zaufania publicznego, to profesja o wyjątkowym charakterze, związanym z misją jaką jest opieka nad pacjentem - mówi Marzena Mrozek, prezes Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. - Zawód niepozbawiony ogromnej odpowiedzialności, stresujący i trudny. Ale także wyjątkowo autonomiczny, stanowiący integralną część systemu opieki zdrowotnej, niosący satysfakcję i spełnienie. Dla każdego szpitala, każdej placówki medycznej Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych jest wyjątkowy. To dzień, w którym w imieniu własnym ale także naszych pacjentów dziękujemy Wam za gotowość do niesienia pomocy, za wysłuchanie, za towarzyszenie w najważniejszych chwilach życia. Za wybór tej drogi, za to, że jesteście.