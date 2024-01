Przenoska kajakowa w Grzybowskim Młynie jest gotowa. Duże ułatwienia dla miłośników kajakarstwa

Jeszcze w zeszłym roku kajakarze płynąc rzeką Trzebiochą musieli wyciągać kajaki na teren Lasów Państwowych, następnie przechodzić przez drogę na teren Zakładów Rybackich Wdzydze i tam w spartańskich warunkach wodowali kajaki między budynkami gospodarstwa rybackiego. Teraz droga do przeniesienia kajaka skróciła się z ponad 110 metrów do zaledwie 40 metrów. Co ważne: szlak komunikacyjny prowadzi teraz przez teren niezależny od podmiotów prywatnych, nie zakłóca ich pracy i nie stwarza okazji do pozostawienia na ich terenie śmieci.

Nowa infrastruktura kajakowa składa się z: pomostu dla wysiadających z kajaka, suszarek do kajaków, utwardzenia i obudowy toalety przenośnej, zejścia po schodach wraz ze ślizgiem dla kajaków, ławo-stołów i wiatki dla odpoczywających oraz pomostu dla wsiadających do kajaków i płynących dalej. Postawione zostały również: znaki wodne i drogowe, koła ratunkowe, kosze na śmieci, ogrodzenie i tablice-mapy informacyjne.