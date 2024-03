Ścieżki nordic walking do 18 km od Kościerzyny. Pomysły na sportowy dzień w weekend 30 - 31 marca

Rozglądasz się za ciekawymi trasami nordic walking niedaleko Kościerzyny? We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie garść pomysłów na ten tydzień. Jeżeli dopiero wchodzisz w temat nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolnym dniu będziesz mieć czas, i zaczniesz spacer w dziennym świetle. Poznaj nasze podpowiedzi, gdzie warto sie wybrać z Kościerzyny na nordic walking. Tym razem przygotowaliśmy szlaki w odległości do 18 km od miasta. Sprawdź je i daj znać, jak Ci się podobało.

Trasy nordic walking w pobliżu Kościerzyny

Razem z Traseo przygotowaliśmy 3 szlaki nordic walking w odległości do 18 km od Kościerzyny. Zobacz, czy trasa polecana przez kogoś innego jest ciekawa również dla Ciebie. Przed drogą sprawdź pogodę dla Kościerzyny. W sobotę 30 marca według prognozy pogody ma być 19°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 25%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Rezerwat Ostrzycki Las Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,85 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 99 m

Suma podejść: 379 m

Suma zejść: 334 m Amatorom nordic walking z Kościerzyny trasę poleca Max_c74 Wycieczka piesza do Rezerwatu Ostrzycki Las. Trasa jest łatwa do pokonania. Po drodze sporo ciekawych miejsc. Zimowe klimaty na Kaszubach prawie jak w górach. Polecam tą wycieczkę.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wędrówka do źródła rzeki Raduni Stopień trudności: 1.0

Dystans: 16,96 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 58 m

Suma podejść: 761 m

Suma zejść: 765 m Amatorom nordic walking z Kościerzyny trasę poleca GR3miasto

Radunia, to jedna z najpiękniejszych kaszubskich rzek. Z naszych wędrówek i wypadów rowerowych znamy różne jej odcinki i oblicza. Najpiękniejszym jest jej przełom, kiedy rzeka płynie głębokim jarem. Interesujące są także odcinki, na których zobaczyć można nadal funkcjonujące elektrownie wodne i zabytki hydrotechniczne. Za nami jednak wycieczka, w towarzystwie ciekawego człowieka - Jana Sabały, geografa i miłośnika wszelakich wojaży, który zaprowadził nas do samego źródła rzeki.

Całkowita długość Raduni wynosi 103,2 km. Jest ona lewym dopływem Motławy, która to z kolei wpada do Zatoki Gdańskiej. Źródło rzeki znajduje się w obniżeniu terenu, ok. 700 metrów na południowy zachód od Jeziora Stężyckiego, na wysokości 165 m n.p.m. Radunia przepływa przez kompleks jezior zwanych „Kółkiem Raduńskim” Pojezierza Kaszubskiego. Następnie płynie poligeniczną doliną składającą się z czterech odcinków basenowych, trzech przełomowych oraz odcinka w strefie krawędziowej Pojezierza Kaszubskiego. Radunia ma tu cechy rzeki o charakterze podgórskim, m.in. spadek sięgający 6,80‰ w Przełomie Babidolskim. Do Motławy uchodzi na Żuławach Gdańskich w okolicy miejscowości Krępiec (pod Gdańskiem) przy polderze o poziomie -1,3 m n.p.m., mając koryto odpowiednio podniesione ponad depresję do poziomu ok. 0,5 m n.p.m.

Najpiękniejszym odcinkiem rzeki jest Jar Raduni. Rzeka płynie tu głębokim na kilkanaście metrów wąwozem meandrując wśród licznych wzniesień. Obszar ten objęty jest rezerwatem przyrody. W latach 1910-1937 zbudowano na Raduni osiem elektrowni wodnych o łącznej mocy 14 MW. Elektrownie te, czynne do dnia dzisiejszego, są cennymi zabytkami przedwojennej architektury przemysłowej, udostępnianymi do zwiedzania. Wnętrza siłowni w dużej mierze zachowały oryginalne wyposażenie. W latach 70. XX wieku cukrownia Pruszcz zbudowała na rzece jaz, zachowany do dnia dzisiejszego.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Zimowe kurhany Stopień trudności: 1.0

Dystans: 15,97 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 65 m

Suma podejść: 347 m

Suma zejść: 325 m Trasę nordic walking mieszkańcom Kościerzyny poleca Max_c74

Wycieczka piesza do cmentarzyska kurhanowego Uniradze. Po drodze odszukaliśmy Jezioro Straszne oraz grodzisko przy Jeziorze Zamkowisko. Trasa jest łatwa do pokonania. Polecam tą trasę.

Nordic walking - co to?

Nordic walking jest coraz chętniej wybierany przez różne grupy wiekowe. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking to nic innego, jak maszerowanie z odpowiednimi kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Poprawne wykonywanie treningu może przynieść zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych

Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Kto może uprawiać nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.