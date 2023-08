Sinice w jeziorze Gałęźnym w Kościerzynie. Obowiązuje zakaz kąpieli

Sinice w jez. Gałęźnym w Kościerzynie

Sinice (cyjanobakterie) taksonomicznie należą do bakterii i zaliczane są do najstarszych organizmów występujących na Ziemi. Większość sinic wykazuje dużą zdolność przystosowania się do warunków środowiska. Mogą osiedlać się w najbardziej niegościnnych ekosystemach. Występują w glebie, na skałach, na korze drzew, na lodowcach, a nawet w gorących źródłach, gdzie temperatura może dochodzić do 90°C.