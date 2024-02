Śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez wójta gminy Karsin zostało umorzone

Prokuratura Rejonowa w Kościerzynie umorzyła śledztwo w sprawie wójta gminy Karsin. Zawiadomienie złożył jeden z mieszkańców. Chodziło m.in. o przekroczenie uprawnień.

Śledztwo rozpoczęło się na początku 2023 roku. Dotyczyło przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych oraz kierowania gróźb karalnych na zebraniu w Cisewiu przez włodarza. Jak się dowiedzieliśmy, prokurator wydał postanowienie o umorzeniu. Podstawą było wskazanie, że czyny, których dotyczyło postępowanie, nie zawierały znamion czynu zabronionego. O sprawie śledczych poinformował mieszkaniec Karsina. Niedopełnienie i przekroczenie obowiązków, o których mowa w zgłoszeniu, miało mieć miejsce w okresie od 2015 roku do grudnia 2022 r. Dotyczyło m.in. nieprawidłowości w dokumentacji dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego w Karsinie. Zdaniem mieszkańca, wójt poświadczył nieprawdę w zakresie ponoszenia kosztów poboru wody i odprowadzenia ścieków z budynków należących do urzędu, budynku administracyjnego urzędu oraz świetlic wiejskich. W przekonaniu mieszkańca, woda była zużywana do podlewania boiska sportowego, a koszty ponosili mieszkańcy.

W tej sprawie Roman Brunke, wójt gminy Karsin wydał oświadczenie.

- W sprawie rzekomego niedopełnienia obowiązków oraz przekroczenia uprawnień, które dotyczyło nieprawidłowości w dokumentacji dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego w Karsinie, poświadczenia nieprawdy przez wójta w zakresie ponoszenia kosztów poboru wody i odprowadzania ścieków z budynków należących do urzędu, świetlic wiejskich i podlewania boiska sportowego, a które to nieprawdziwe doniesienie złożył mieszkaniec gminy Karsin, informuję, że Prokuratura Rejonowa w Kościerzynie wydała postanowienie o umorzeniu śledztwa we wszystkich zgłoszonych zarzutach, wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego - podkreśla wójt w swoim oświadczeniu. - Nadmieniam, że jest to kolejne rozstrzygnięcie doniesień w sprawie nieprawdziwych działań wójta i Urzędu Gminy, które okazały się nieprawdziwe i jako takie były zniesławiające dobry wizerunek wójta gminy Karsin.

W uzasadnieniu prokuratury można przeczytać m.in.

"Po zapoznaniu się z materiałami sprawy nie stwierdzono, by w odpowiedziach z Urzędu Gminy Karsin dokonano poświadczenia nieprawdy. W wyniku zapoznania się z dokumentacją zapisów w dzienniku budowy i po przesłuchaniu świadków osób dokonujących wpisów nie stwierdzono, by doszło do popełniania przestępstwa podrobienia dokumentów dziennika budowy. Z kontroli przeprowadzonej przez uprawniony podmiot - Wody Polskie wynika, że rozliczenia zużycia wody i odprowadzenia ścieków w gminie dokonane zostały w sposób prawidłowy"

