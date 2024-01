Strażacy OSP Wiele wzięli udział w ćwiczeniach z ratownictwa lodowego. Ważne jest wzbogacanie umiejętności i wiedzy

Ratownictwo na lodzie to zadanie wymagające szczególnej ostrożności i rozwagi. Jeśli zauważysz osobę potrzebującą pomocy na zamarzniętej tafli wody, przede wszystkim oceniaj ryzyko. Upewnij się, że lód jest bezpieczny do chodzenia i unikaj obszarów o podejrzanej grubości. Jeśli to możliwe, natychmiast wezwij pomoc profesjonalną, dzwoniąc na odpowiedni numer alarmowy. Pamiętaj, że profesjonaliści są najlepiej przygotowani do radzenia sobie z tego rodzaju sytuacjami.