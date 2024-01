Ćwiczenia na kruchym lodzie strażaków OSP Wdzydze Tucholskie i OSP Wiele || ZDJĘCIA

Wchodzenie na lód zimą stanowi potencjalne ryzyko dla bezpieczeństwa i zdrowia , a istnieje kilka kluczowych powodów, dla których lepiej powstrzymać się od tej aktywności. Po pierwsze, lód jest nieprzewidywalny, nawet jeśli wydaje się być gruby i solidny. Niektóre obszary mogą być osłabione, co sprawia, że załamanie się lodu jest realnym zagrożeniem . Ponadto, nierówna grubość i struktura lodu sprawiają, że trudno jest jednoznacznie ocenić jego stabilność.

Strażacy OSP Wdzydze Tucholskie i OSP Wiele spotkali się na jeziorze Wdzydze podczas wspólnych ćwiczeń. Każde ćwiczenia mają na celu doskonalenie technik ratowania i wypróbowania kolejnych nowych i alternatywnych technik podejścia do poszkodowanego. Ważna jest również umiejętność rozpoznania struktury, wytrzymałości i zachowania się lodu.

Warunki atmosferyczne również wpływają na bezpieczeństwo lodu. Ciepłe dni i opady deszczu mogą prowadzić do topnienia, co osłabia strukturę lodu. To zjawisko sprawia, że nawet pozornie bezpieczny lód może stać się mniej pewny. Dodatkowo, zmienne temperatury powodują, że lód na różnych obszarach może być w różnym stanie.