Strażacy z OSP Grabowo Kościerskie otrzymali nowy sprzęt. Przyda się podczas wypadków drogowych

Sprzęt dla OSP Grabowo Kościerskie

Gaszenie pożarów to obecnie zaledwie 20 proc. wszystkich zdarzeń, w których uczestniczą strażacy. Większość akcji, do których są wzywani, dotyczy zdarzeń drogowych, w tym także wypadków. To zaś wiąże się z koniecznością wyposażania jednostek w specjalistyczny sprzęt, by druhowie mogli skutecznie działać.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie Kościerskim dostała narzędzia hydrauliczne, które są niezwykle przydatne podczas wypadków drogowych, kiedy to trzeba uwolnić pasażerów zakleszczonych w pojeździe.