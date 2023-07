Takie widoki na cud natury, czyli krzyż jezior wdzydzkich zwanych kaszubskich morzem | ZDJĘCIA, WIDEO

Krzyż jezior wdzydzkich tworzą jeziora Jelenie, Radolne, Gołuń i Wdzydze. Największym z nich jest to ostatnie. Żeglarze nie mają na co narzekać, bo do ich dyspozycji jest 1445,3 ha wody o głębokości nawet do 68 m. Łączna długość ramion jeziora, rozpostartych na wschód i zachód, wynosi około 9 km, a z północy na południe ramiona ciągną się na długości ponad 11 km. Nic więc dziwnego, że krzyż jezior wdzydzkich nazwany został… kaszubskim morzem.