Turniej Sołectw Gminy Nowa Karczma. W tym roku rywalizacja odbywała się w Grabowskiej Hucie. Znamy zwycięzców ZDJĘCIA, WYNIKI

O godz. 21.00 odbył się koncert zespołu VEEGAS, który swoimi przebojami m.in.: „Znowu było mało”, „Lubię Jeansy”, „Kawa do łóżka” rozpoczął zabawę taneczną, która trwała do późnych godzin nocnych.

- Turniej Sołectw to świetny sposób na integrację mieszkańców gminy - przyznaje dyrektor GOKSiR w Nowej Karczmie. - No i jak to bywa w naszej gminie, nie zabrakło super zabawy, miłej atmosfery i bardzo dużej frekwencji za co serdecznie dziękujemy. Podziękowania kierujemy także do wszystkich sołtysów za aktywny udział i upieczenie przepysznych ciast. Dziękujemy sołtysowi Adamowi Olszewskiemu i mieszkańcom Grabowskiej Huty za pomoc w organizacji, a także druhom strażakom z OSP Grabowo Kościerskie za pomoc w zabezpieczeniu imprezy i chwile ochłody przy kurtynie wodnej, z której cieszyli się nie tylko dzieci, ale również i dorośli. Serdecznie dziękujemy państwu Alinie i Krzysztofowi Bertling za ufundowanie nagród w postaci karnetów do KABE Bowling w Nowej Karczmie.