Twórców ludowych na Kaszubach, jak na lekarstwo. Są za to rękodzielnicy | ZDJĘCIA, WIDEO

- W tym roku jest na jarmarku jest chyba więcej wystawiających z rękodziełem artystycznym niż twórców ludowych – zauważył Włodzimierz Ostoja-Lniski, twórca ludowy z Czerska, który maluje na szkle. - Mieliśmy niedawno konkurs w Brusach, no i średnia wieku tych nagrodzonych, to była gdzieś w przedziale wieku 55, 60. Nie ma młodych. W ogóle się nie garną. Kiedyś robiłem jeszcze pokazy muzealne czy lekcje, ale nie ma żadnego oddźwięku, żeby ktoś się zainteresował, żeby ktoś chciał kontynuować. Zresztą widzę to w rodzinie. Najbardziej się interesują, jak im powiem, że za obrazki kupuje się samochód za 100 tysięcy. Wtedy, to ooo, wtedy to coś musi być – przyznał ze smutkiem Ostoja-Lniski.