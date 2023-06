Tych nazwisk w Kościerzynie jest najwięcej. Sprawdź, czy jesteś na liście najpopularniejszych nazwisk

Nazwiska popularne w Kościerzynie

Oto najpopularniejsze nazwiska w Kościerzynie. Jesteś ciekawy, czy Twoje nazwisko jest wśród tych najczęściej spotykanych? Sprawdź to na naszej liście! ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Od lat wysokie miejsca na liście najpopularniejszych zajmują te same nazwiska. Nowak, Kowalska/Kowalski, Wiśniewska/Wiśniewski. Co ciekawe w rejestrze PESEL znajduje się ok. 400 tys. różnych nazwisk. Od wielu lat najpopularniejszym w Polsce jest Nowak. Co ciekawe, jest to najczęściej występujące nazwisko w Czechach i Słowenii. Tam pisze się je nieco inaczej - Novák.

Jeszcze do niedawna bardzo popularni byli Dąbrowscy, którzy zamykali pierwszą dziesiątkę. Tu jednak nastąpiły pewne zmiany. Jak się okazuje na ich miejsce wskoczyli Woźniakowie. Na przykładzie najpopularniejszych nazwisk, widać, jak maleje populacja Polaków. W 2022 r. liczba urodzeń była niższa od liczby zgonów o 143 tysiące. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, ujemny przyrost naturalny jest odnotowywany od 2012 roku.