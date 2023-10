Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Kościerzynie odwiedzili więzienie. Wizyta dostarczyła sporo wrażeń

Uczniowie kościerskiego Ogólniaka z wizytą w więzieniu

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Kościerzynie wzięli udział w dość nietypowej wycieczce. Tym razem młodzież wraz z nauczycielami wybrała się do Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim. Wyprawa ta zrobiła ogromne wrażenie na licealistach. Mogli przekonać się, jak wygląda pobyt w tym miejscu, a także zapoznać z ofertą pracy w Służbie Więziennej.

- Podczas wizyty przedstawiono licealistom wymagania stawiane kandydatom chcącym służyć w mundurze funkcjonariusza Służby Więziennej, omówiono proces rekrutacji oraz mocne strony Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim jako pracodawcy - dodaje kpt. Kamila Turzyńska.

Po części teoretycznej przyszedł czas na to, by młodzież mogła przekonać się, jak wygląda codzienność w więzieniu. Funkcjonariusze umożliwili im porównanie warunków oddziału mieszkalnego zakładu karnego typu półotwartego oraz zamkniętego ze szczególnym uwzględnieniem różnic w zakresie stosowanych zabezpieczeń techniczno – ochronnych. Ponadto młodzież zobaczyła place spacerowe, świetlice, gdzie na co dzień osadzeni uczestniczą w zajęciach kulturalno-oświatowych i kaplicę.