Tradycyjne czepkowanie w kościerskim Ekonomiku! Uczniowie technikum żywienia złożyli ślubowanie

- Nasi uczniowie przygotowując się do tego zawodu stają na pierwszym stopniu drabiny awansu zawodowego - mówiła podczas czepkowania Jarosława Łoncka, dyrektor PZS nr 1 w Kościerzynie. - Nie byłoby to możliwe, gdyby w tym procesie kształcenia młodych ludzi oprócz nauczycieli szkoły nie uczestniczyli również rodzice, którzy wspierają młodzież. Kucharz to nie tylko zawód, ale także artysta, bo trzeba przyznać, że często to co robi to prawdziwy artyzm. Myślę, że nasi uczniowie mając takie zaplecze gastronomiczne i takich nauczycieli pokochają ten zawód i będą tworzyli wspaniałe dzieła gastronomiczne.