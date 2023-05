W gminie Kościerzyna docenili sołtysów, którzy najdłużej działają na rzecz mieszkańców sołectw ZDJĘCIA Edyta Łosińska-Okoniewska

Sołtys ma niełatwe zadanie. To właśnie on najczęściej jest pierwszą osobą, do której z problemami zwracają się mieszkańcy. W gm. Kościerzyna nagrodzono sołtysów, którzy działają od lat.