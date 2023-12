W Nowej Karczmie mieszkańcy bawili się podczas Zumba Party i pomagali Kacprowi i Darkowi Gruchałom

Uczestnicy Zumba Party w Nowej Karczmie otworzyli serca i portfele by pomóc dwóm dzielnym braciom - Kacprowi i Darkowi Gruchałom. Impreza pełna dobrych emocji zorganizowana przez Weronikę Chodnicką, nauczycielkę z Nowej Karczmy, a także wolontariuszy pokazała, że ludzi dobrej woli nie brakuje.

Było mnóstwo tańca, latynoskich rytmów, konkursów, a także smacznego jedzenia. Do wspólnej zabawy zaproszono dzieci i dorosłych.

- To nasz trzeci maraton charytatywny zorganizowany na rzecz mieszkańców naszej gminy - mówi Weronika Chodnicka. - Darek i Kacper bardzo potrzebują pomocy i to właściwie już w tej chwili. Kacper może podjąć leczenie niezwykle kosztownym lekiem, niestety w Darka przypadku wszystko wskazuje na to, że jest już za późno. Liczymy na to, że uda się zebrać pieniądze chociaż dla jednego z braci, a my dzięki maratonowi będziemy mogli dołożyć swoją cegiełkę. Ważne jest też pokazanie braciom, że jesteśmy z nimi, że mogą na nas liczyć i mają w nas wsparcie.