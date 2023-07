Wakacje 2023. Wybierz się na spływ kajakowy z Borska do Wojtala. To świetny sposób na aktywny wypoczynek ZDJĘCIA

Spływ kajakowy na Kaszubach

Trasa spływu kajakowego z Borska w gminie Karsin do Wojtala jest jedną z najczęściej wybieranych odcinków Wdy z przeznaczeniem na jednodniowy spływ kajakowy. Skala trudności oceniana jest jako łatwa. Trzeba jednak podkreślić, że jest niezwykle malownicza. Nurt miejscami przyspiesza, a dno jest dość kamieniste. Na odcinku znajduje się sporo powalonych drzew, a to sprawia, że spływ nie jest monotonny.

Kajakarze mają do pokonania 14 kilometrów. W zależności od tempa, zajmuje to około 4-5 godzin. Jest to odcinek, który nie wymaga szczególnych umiejętności, co oznacza, że poradzą sobie na nim także osoby bez doświadczenia, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tą aktywnością. Idealny również dla rodzin z dziećmi. Uczestnicy spływu mogą liczyć na ciszę, spokój i wyjątkowe krajobrazy przepięknych Borów Tucholskich.