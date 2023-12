Widzisz osobę bezdomną lub potrzebującą pomocy? Reaguj! Możesz jej uratować życie

Bezdomni w Kościerzynie

Zima i mroźne noce to ogromne zagrożenie dla osób bezdomnych, ale nie tylko. Zdarzają się przypadki, kiedy w trudnej sytuacji znajdują się osoby mające dom. Nie brakuje przykładów, docierających z różnych regionów Polski, o ludziach, którzy zmarli w wyniku wychłodzenia organizmu. Dlatego też policja apeluje - Nie bądź obojętny! Wystarczy zadzwonić na numer alarmowy 112 by uratować czyjeś życie.

Dlatego tak ważne jest informowanie odpowiednich służb o każdej osobie zagrożonej wychłodzeniem. Najczęściej są to bezdomni, którzy nocują na klatkach schodowych, w wiatach śmietnikowych, pustostanach, piwnicach lub ogrodach działkowych. To właśnie oni szczególnie mogą być narażeni na wyziębienie.

- Nie bądźmy obojętni dla tych osób, być może nasza pomoc przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie. Informacje można przekazywać na numer telefonu alarmowego 112 lub do najbliższej jednostki Policji - dodaje Piotr Kwidziński.

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź "Dziennik Bałtycki" codziennie. Obserwuj dziennikbaltycki.pl!

Policjanci przypominają, że każdego roku odnotowuje się w Polsce przypadki zgonów osób bezdomnych i samotnych, których przyczyną jest wychłodzenie organizmu. Dlatego wzorem lat ubiegłych funkcjonariusze podejmują działania prewencyjne, zmierzające do tego, by takich przypadków było jak najmniej i aby każdy, kto potrzebuje pomocy, taką pomoc otrzymał. Funkcjonariusze na bieżąco kontrolują miejsca, gdzie mogą przebywać bezdomni. Zwracają również w tym okresie uwagę na osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, gdyż to właśnie one są najbardziej narażone na wychłodzenie organizmu.