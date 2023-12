Kościerzyna. Widzisz drogi zasypane śniegiem? Zapisz sobie te numery, bo mogą się przydać

Odśnieżanie w Kościerzynie

Dziś (29 listopada 2023) o godz. 7.30 na ul. Staszica w Kościerzynie doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Ranna w wyniku tego wypadku została przewieziona do szpitala. Mundurowi sprawdzili…

Zmienne warunki atmosferyczne dodatkowo komplikują sytuację. Zima często przynosi nagłe zmiany pogody, gdzie śnieg przechodzi w deszcz, a następnie ponownie w śnieg. Kierowcy muszą być przygotowani na te dynamiczne zmiany i dostosować swoje zachowanie na drodze do panujących warunków. Kłopoty z hamulcami mogą być kolejnym wyzwaniem. W zimie mogą działać mniej efektywnie, co wymaga regularnej kontroli i konserwacji pojazdu. I tu trzeba pamiętać, że opony zimowe są również kluczowym elementem, poprawiając trakcję i skracają drogę hamowania.

Nie zapominajmy też, że na zimowych drogach można również spotkać zwierzęta szukające pożywienia, co zwiększa ryzyko kolizji. Dlatego kierowcy powinni zachować szczególną uwagę, zwłaszcza w rejonach leśnych, a tych na Kaszubach nie brakuje. Zimą najbardziej kluczowe jest ostrożność, dostosowywanie prędkości do warunków i odpowiednie przygotowanie pojazdu do jazdy zimowej. Świadomość ryzyka oraz przestrzeganie zasad bezpiecznej jazdy to sposób na uniknięcie niebezpieczeństw związanych z zimową aurą na drodze.