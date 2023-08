Wielewski Turniej Gawędziarzy to impreza, której nie można przegapić. Królować będzie gawęda z Kaszub, Kociewia i Rzeszowa ZDJĘCIA

Mistrzowie gawędy z różnych zakątków Polski po raz kolejny przyjadą do Wiela. To właśnie tu już w najbliższy weekend 5-6 sierpnia 2023 r. odbędzie się Wielewski Turniej Gawędziarzy. Impreza jest wakacyjną atrakcją regionu.

Wydarzeniu towarzyszy niesamowita atmosfera, spotkania, rozmowy. Gawęda jest gatunkiem bardzo rzadkim, ginącym, zaś opowieści same w sobie są ulotne. Ich wymowa jest inna w zależności od reakcji publiczności i występujących okoliczności. Wytrawni gawędziarze potrafią dostosować gawędę do odbiorcy, aby go zaciekawić i zatrzymać - co dziś, kiedy większość osób jest w ciągłym biegu, wydaje się być bardzo trudne.

Turniej gawędziarzy to doskonała impreza dla osób zainteresowanych regionalizmem, kulturą ludową, ceniących mądry, nietuzinkowy przekaz i humor - będzie to swoiste święto. Turniej jest także bardzo interesujący dla odwiedzających gminę Karsin turystów, dla których występy w języku kaszubskim, gawędy kociewski i rzeszowskie są niemal egzotyczne. Nie trzeba się obawiać braku zrozumienia tego, o czym mówią gawędziarze. Potrafią oni poprzez inne formy przekazu takie jak mimika czy gest wypełnić tę lukę. Całość łączą wspaniali konferansjerzy, którzy nierzadko rozbawiają widzów do łez.