Wycieczki rowerowe do 18 km od Kościerzyny. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 30 - 31 marca?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową w pobliżu Kościerzyny? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 18 km od Kościerzyny. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe niedaleko Kościerzyny proponujemy na weekend.

Ścieżki rowerowe z Kościerzyny

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 18 km od Kościerzyny, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 30 marca w Kościerzynie ma być 19°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 25%. 🚲 Trasa rowerowa: Poznaj Kaszuby - Szwajcaria Kaszubska - Dzień 2 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 60,32 km

Czas trwania wyprawy: 24 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 191 m

Suma podjazdów: 812 m

Suma zjazdów: 808 m Lubimyrowery.pl poleca trasę mieszkańcom Kościerzyny Drugi dzień weekendowego rowerowego rajdu po kaszubach miał nieco inną tematykę. Pierwszy to głównie krajobrazy i malownicze widoki kaszubskich jezior widzianych ze wzgórz. W drugim dniu do tego co było w pierwszym dodalismy jeszcze kilka miejsc nierozerwalnie łączących się z kulturą i historią tego regionu.

Dzień zaczynamy od mozolnej wspinaczki na Wieżycę. Widoki z wieży widokowej na szczycie góry rekompensują wysiłek jaki trzeba włożyć żeby tam wjechać. Zjazd to już sama przyjemność, ale koniecznie trzeba ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ i zwracać uwagę na turystów wchodzących na Wieżycę pieszo. Kolejne miejsce warte uwagi to CEPR (Centrum Edukacji i Promocji Regionu). To miejsce, które powstało z inicjatywy lokalnego przedsiębiorcy. Warto je odwiedzić i spraawdzić na własnej skórze jak działa na nas obecność w domu do góru nogami. Poza tym w CEPRze z bliska można poznać historię Polaków zesłanych w głąb Rosji. CEPR to miejsce inne od wszystkich miejsc historyczno - kolturowych. JEdni będą niem zachwyceni i nni z kolei uznają je za przesycone kiczem. Bez względu na zdanie warto je odwiedzić choćby, żeby zobaczyć najdłuższą deskęna świecie. W dalszym ciągu kaszubskiej wędrówki przemieszczamy się do Sikorzyna, gdzie swój dom miał Józef Wybicki - niewielki dwór położony jest w środku klimatycznego, starego parku. Z Sikorzyna wzdłuż brzegu Jeziora Dąbrowskiego przez Stężycę, Betlejem docieramy do lasów otaczających Węsiory. To właśnie tam archeolodzy odkryli pozostałości po dawnej kulturze Gotów. Kamienne kręgi i kurhany skryte w lasie nad brzegiem Jeziora Długie podobno kryją w sobie magiczne moce i energię. Czy tak jest musicie sprawdzić sami... Z Węsior częściowo gruntowe, a częsciowo asfaltowe drogi lokalne doprowdziły nas znów na d brzeg Jezior Raduńskich. Dalej już pozostał tylko odcinek przez Smokowo i okoliczne wzgórza do Krzesznej gdzie zlokalizowana była baza rajdu.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Szlak Rowerowy Pętla Schodno Stopień trudności: 2.0

Dystans: 21,34 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 40 m

Suma podjazdów: 332 m

Suma zjazdów: 333 m Trasę dla rowerzystów z Kościerzyny poleca GR3miasto Pętla Schodno to przyrodnicza trasa rowerowa wytyczona w północnej części Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Oznakowany kolorem żółtym szlak rozpoczyna się przy Zielonej Szkole w Schodnie. Pętla wraz z dziesięcioma przystankami edukacyjnymi liczy 20 km. Szlak wiedzie leśnymi duktami i drogami gruntowymi przez gęste bory urozmaicone licznymi śródleśnymi jeziorkami i torfowiskami. Gdzieniegdzie z oddali widać także większe akweny jak: Jezioro Słupinko, Radolne, Jelenie, Białe oraz Schodno. Na jednym z odcinków szlak umożliwia odbicie na oznakowany kolorem czarnym łącznik, którego celem są Wdzydze Kiszewskie.

Szczegółowa relacja z pełnym oznakowaniem na stronie GR3miasto: Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Jeziora i mokradła w okolicy Kościerzyny Stopień trudności: 2.0

Dystans: 60,44 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podjazdów: 625 m

Suma zjazdów: 636 m GR3miasto poleca trasę rowerzystom z Kościerzyny Wycieczka, której trasa przebiega nad urokliwymi jeziorami oraz mokradłami, to nie tylko propozycja na upalne lato, kiedy to marzymy o schłodzeniu ciała w wodzie, czy wylegiwaniu się na plaży. Trasa jest na tyle uniwersalna, że można pokonać ją o dowolnej porze roku. Większość dróg, którymi prowadzi, to drogi gruntowe, rzadko uczęszczane przez samochody. Pod kątem sumy przewyższeń, to z pewnością wspaniały kąsek dla rowerzystów przygotowujących się do startów w maratonach MTB.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Kościerzynie

🚲 Trasa rowerowa: Kamienne Kręgi Gotów, część 2 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 65,27 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 69 m

Suma podjazdów: 640 m

Suma zjazdów: 663 m GR3miasto poleca trasę mieszkańcom Kościerzyny

Pomorze jest rajem dla miłośników tajemnic i historycznych ciekawostek. Co roku tysiące ludzi przyjeżdża oglądać tutejsze słynne Kamienne Kręgi Gotów. Nasza weekendowa wycieczka obejmowała jednak tylko część ciekawostek w obrębie Wdzydzkiego i Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Ułożone przez nas trasy dotarły do kamiennych kręgów w Odrach, Węsiorach oraz Leśnie. W obu przypadkach, miejscem startowym była miejscowość Czarlina i nasza ulubiona agroturystyka u Pani Ewy Brzezińskiej. Trasy, którymi chcemy się z Wami podzielić, skierowane są do osób gustujących w dłuższych, całodziennych wycieczkach terenowych, z dala od ruchliwych dróg. Jeśli więc zamierzacie ruszyć naszym tropem, radzimy wybrać rower górski. Kamienne Kręgi, które odwiedziliśmy: Węsiory (powiat kartuski, gmina Sulęczyno): Cmentarzysko gockie w Węsiorach znajduje się nieopodal wsi, nad brzegiem Jeziora Długie. Tutejszy zespół kurhanów i kamiennych kręgów został odkryty dość późno, a naukowcy zainteresowali się nim dopiero w latach 20. XX wieku. Wg archeologów spalone zwłoki składane były do glinianych naczyń (tzw. groby popielnicowe) a także chowano je w wykopanych w ziemi jamach (tzw. groby jamowe). Co ciekawe, na innych cmentarzyskach, kamienne kręgi pozbawione są raczej grobów. W grobach tych znaleziono przedmioty codziennego użytku, m.in. ceramikę, igły, nożyce, a także biżuterię i elementy strojów. To właśnie na ich podstawie dokładnie udało się ustalić czas założenia cmentarzyska na lata 70. I 80. n.e., czyli domniemanego przybycia na ziemie pomorskie Gotów. Ciekawostką na cmentarzysku w Węsiorach jest głazowisko otoczone podwójnym pierścieniem kamieni ułożonych nieco inaczej niż pozostałe.

Malowniczy krajobraz: Jak wspomniałem wcześniej trasy naszych wycieczek wiodły przez przepiękne rejony Wdzydzkiego i Zaborskiego Parku Krajobrazowego z dala od ruchliwych szos, co oznacza, że w dużej mierze pokonywaliśmy drogi gruntowe i leśne dukty. W obrębie Borów Tucholskich i tzw. Sandrów Brdy, czyli grząskich piachów, miejscami przejazd był utrudniony, ale wpisane to było w naszą przygodę. Oprócz gęstych lasów, których ściółka wyłożona była przepysznymi jagodami i poziomkami mieliśmy wiele okazji do podziwiania przecudnych, lekko pofałdowanych terenów, wśród których meandrowały rzeki oraz potoki. Po drodze mijaliśmy także wiele ciekawych jezior, które możecie podejrzeć na mapie i śladzie gps naszej wycieczki.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wieżyckie Pagórki Stopień trudności: 2.0

Dystans: 26,75 km

Czas trwania wyprawy: 416097 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 185 m

Suma podjazdów: 2 036 m

Suma zjazdów: 2 048 m Rowerzystom z Kościerzyny trasę poleca Czarny kos

Niedługa malownicza pętla po pagórkach dookoła Wieżycy i Jeziora Patulskiego. Zacząć można w Koszałkowie, jak ja, albo np. z dworca w Wieżycy. Najpierw asfaltem by czarnym szlakiem jechać na szczyt Wieżycy, później przez Szymbark do Gołubia i w kierunku leśnictwa Uniradze. Tam czarny szlak łączy się ze szlakiem rowerowym Kaszubska Stegna i to jego trzymamy się niemal do końca podróży - przez Pierszczewo aż do Krzesznej.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Gdzie można naprawić rower? Serwisy rowerowe w Kościerzynie

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Kochasz rower ale zakupy robisz rozważnie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Zadbaj o rower

Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego.

Sprawność roweru przełoży się na komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Jeśli regularnie będziesz go serwisować na pewno dłużej Ci posłuży.

Przydatne akcesoria rowerowe

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić.

Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.