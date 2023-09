Zamek w Łapalicach będzie perłą architektury? Nowa era największej samowoli budowlanej

Jak dodaje, teraz już w gestii właściciela pozostają decyzje, co dalej z budowlą.

- W zamyśle inwestora miałby to być hotel - kontynuuje Sylwia Biankowska. - My ze swojej strony zrobiliśmy wszystko, by umożliwić mu podjęcie dalszych kroków. Nie ukrywam, że to trochę jak kamień z serca, bo mimo iż jest to teren budowy i obowiązuje tam zakaz wstępu, tłumy ludzi traktują obiekt jak atrakcję turystyczną, a póki co, takową nie jest. Natomiast jeśli obiekt, zgodnie z zapowiedziami inwestora, zostanie rozbudowany o kolejne skrzydło i zakończony, na pewno będzie to piękne i bezpieczne miejsce dla turystów i wtedy stanie się prawdziwą atrakcją naszej gminy.