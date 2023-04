„Żebë wrócył ten czas” - to kolejny kaszubski teledysk. Zdjęcia realizowano w Muzeum - Kaszubskim Parku Etnograficznym Joanna Surażyńska

Pomysł nagrania teledysków zrodził się z prostej chęci przygotowania czegoś innego, niż zespół robił dotychczas. „Kaszubki” na swoim koncie mają już kilka płyt, album, ale muzyczne wideo było czymś nowym Zespół „Kaszubki” z Chwaszczyna Zobacz galerię (10 zdjęć)

Zespół „Kaszubki” z Chwaszczyna zrealizował teledysk do pięknego i nostalgicznego utworu „Żebë wrócył ten czas” autorstwa ks. Antoniego Peplińskiego. Zdjęcia do teledysku realizowano w Muzeum - Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach.