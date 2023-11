Zima w obiektywie Czytelników. Na Kaszubach sypnęło śniegiem. Zobaczcie zimowe zdjęcia regionu

Zima w Kościerzynie na zdjęciach Czytelników

Biały puch za oknem to radość dla dzieci. Nasi czytelnicy podzielili się swoimi zdjęciami i pokazali, z jakimi warunkami pogodowymi muszę się zmierzyć. Zdjęcia zamieszczali na naszym facebookowym profilu Koscierzyna.naszemiasto.pl. Największą radość śnieg sprawił najmłodszym. To właśnie oni wybierali aktywną formę spędzania czasu z rodzicami - np. lepiąc bałwana.

Dla miłośników sportów zimowych to prawdziwy raj. Narciarstwo, snowboard, łyżwiarstwo czy zabawa na sankach to tylko kilka z wielu możliwości do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Atmosfera świąt dodatkowo wzbogaca doznania zimowe, tworząc magiczną aurę. Świąteczne dekoracje, migoczące światełka i spotkania rodzinne sprawiają, że zimowy czas nabiera szczególnego charakteru.