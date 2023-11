Zachwycająca zorza polarna znów widoczna na Pomorzu! Niebo wyglądało jak z pocztówki

Zorza polarna na Pomorzu

W sobotę 25.11.2023 r. po raz kolejny w tym miesiącu można było zobaczyć kolorowe niebo na Pomorzu, a dokładniej w powiecie kościerskim. Wystąpiła tu zachwycająca zorza polarna. To zjawisko przy zaśnieżonym krajobrazie sprawiło, że można było poczuć się jak w krajach skandynawskich. Kto wybrał się na zimowy, wieczorny spacer z pewnością nie żałował.

Anna Nidecka, mieszkanka powiatu kościerskiego jak zwykle uchwyciła na zdjęciach wyjątkowy widok. Ta wnikliwa obserwatorka przyrody w tym także różnego rodzaju zjawisk atmosferycznych zrobiła zdjęcia zimowej zorzy polarnej w powiecie kościerskim.

Zorza to zjawisko rzadko spotykane, jednak gdy już uda nam się je zaobserwować, to wiemy, że mamy do czynienia z czymś wyjątkowym. Zazwyczaj kojarzymy zorzę polarną z krajami z okolic koła podbiegunowego, ponieważ to tam najczęściej jest widoczna. Z Polski też szczególnie północnej części możemy zaobserwować te niesamowite barwy na niebie.