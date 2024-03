Malowniczy zachód słońca na Kaszubach. Zobaczcie niebo w wyjątkowych kolorach!

Zachód słońca w powiecie kościerskim

Pogoda na Kaszubach potrafi być kapryśna, ale i zachwycająca jednocześnie, o czym można się przekonać na zdjęciach Anny Nideckiej, mieszkanki powiatu kościerskiego, która od lat pasjonuje się fotografią. Tym razem wykonała zdjęcia bajecznego zachodu słońca. I chociaż jeszcze do niedawna temperatury nie rozpieszczały, to jednak na niebie można było zaobserwować zachwycający spektakl.

Nie trzeba udawać się w egzotyczne zakątki świata, by zobaczyć taki widok! Czasami wystarczy zerknąć za okno. Kaszubskie niebo potrafi zaskoczyć. Anna Nidecka udowadnia, że to co najpiękniejsze mamy niemal na... wyciągnięcie ręki.