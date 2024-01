Będzie bezpośrednie połączenie z Kościerzyny do Kartuz, ale dopiero za kilka lat

Pociągiem z Kościerzyny do Kartuz

Jest szansa na bezpośrednie połączenie kolejowe z Kościerzyny do Kartuz. Trzeba będzie jednak zaczekać. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. po raz kolejny ogłosiły przetarg na wybór wykonawcy, który przeprowadzi remont linii kolejowych nr 201 na odcinku Kościerzyna - Somonino oraz nr 214 Somonino - Kartuzy. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pod nazwą „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto, etap I". To drugie podejście do tematu, ponieważ poprzedni przetarg trzeba było unieważnić ze względu na błędy w dokumentach udostępnionych w trakcie procedury przetargowej. W ramach zadania przebudowane zostaną także stacje i przystanki w Kościerzynie, Skorzewie, Gołubiu Kaszubskim, Krzesznej, Wieżycy, Sławkach i Somoninie. Natomiast w Somoninie Bernardyno powstanie nowy przystanek. Po remoncie perony mają stać się bardziej dostępne dla osób, które mają problemy z poruszaniem się.

Co ciekawe, po remoncie linii 201 pociągi pojadą szybciej osiągając prędkość do 140 km/h, obecnie to 120 km. Jednak na ten moment trzeba będzie jeszcze zaczekać klika lat, a dokładniej do 2028 r.