Remonty dróg w Kościerzynie. Uważajcie na utrudnienia w ruchu m.in. na ul. Tetmajera i Słowackiego

Utrudnienia w ruchu w Kościerzynie

Do jutra, czyli do 22 grudnia 2023 r. potrwają utrudnienia w ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Tetmajera i Słowackiego. Na tym odcinku odbywa się ruch wahadłowy.

Stadion lekkoatletyczny za ponad 10 mln zł, który powstaje w Kościerzynie i jest jednym z najnowocześniejszych w regionie, będzie wizytówką miasta. Pogoda jednak pokrzyżowała plany co do jego…

We Wdzydzkim Parku Krajobrazowym przeprowadzono monitoring gniazd tarłowych troci jeziorowej odmiany wdzydzkiej. Troć jeziorowa należy do rodziny łososiowatych. Jest to ryba dwuśrodowiskowa, ponieważ…

I chociaż remont cieszy mieszkańców i właścicieli lokalnych firm, które prowadzą działalność w tym miejscu, to sporo uwag mają do sposobu realizacji. Ich zdaniem, działania są kompletnie nieprzemyślane, przeciągają się w czasie, bo pracuje przy nich zbyt mała liczba osób, a do tego błoto i rozkopy utrudniają dostęp do domów i firm.