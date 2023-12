Warunki pogodowe pokrzyżowały plany. Stadion lekkoatletyczny w Kościerzynie zostanie otwarty wiosną

Otwarcie stadionu lekkoatletycznego w Kościerzynie przesunięte

Przy ulicy Kamiennej w Kościerzynie powstaje jeden z najnowocześniejszych stadionów lekkoatletycznych w regionie. Po wielu latach spełniają się oczekiwanie mieszkańców. Początkowo zakładano, że obiekt uda się oddać do użytku jeszcze w tym roku. Niestety pogoda pokrzyżowała plany. Wszystko wskazuje na to, że oficjalne otwarcie nastąpi w kwietniu 2024 r.

Inwestycja za 10 mln zł robi wrażenie. W ramach zadania powstała arena lekkoatletyczna obejmująca wykonanie bieżni okrężnej o dł. nominalnej 400 m wraz z bieżnią do biegów sprinterskich na 100 m i 110 m ppł, powstała skocznia do skoku w dal i trójskoku, skocznia do skoku wzwyż, o tyczce, rzutnie do rzutów oszczepem, rzutnie do pchnięcia kulą i do rzutów młotem i dyskiem.