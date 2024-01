W Kościerzynie przy ZSP nr 3 powstaje sala sportowa z prawdziwego zdarzenia!

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź "Dziennik Bałtycki" codziennie. Obserwuj dziennikbaltycki.pl!

- W projekcie uwzględniono boiska do futsalu, piłki koszykowej, tenisa, piłki siatkowej czy badmintona oraz przeniesienie istniejącego placu zabaw - dodaje Michał Majewski. - Cały budynek będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a jego zabudowa będzie pozwalać na organizację w nim, oprócz zajęć wychowania fizycznego uczniów, także imprez sportowych poza godzinami lekcyjnymi, w tym imprez widowiskowych. Co istotne - wewnętrzny podział hali na kilka mniejszych boisk, umożliwi rozładowanie zajęć wychowania fizycznego, stwarzając tym samym możliwość zakończenia lekcji w godzinach wczesnopopołudniowych.