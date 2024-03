Rozgrywki skata sportowego w Liniewie. Sprawdź, który zawodnik poradził sobie najlepiej

Zawody stały na wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym. Kierownikiem zawodów był Hubert Grzenia z Lipusza. Sędziami byli Marcin Żywicki z Dziemian, Stanisław Narloch z Liniewa i Kazimierz Bekisz z Lipusza.

Ogółem klasyfikowanych zostało ponad 40 graczy, w tym dwie panie Teresa Wróbel - Zimne Zdroje, Nadia Mikołajczyk - Lipusz. Organizatorami rozgrywek skata sportowego z cyklu Grand Prix Serca Kaszub są trzy gminy: Lipusz, Liniewo i Dziemiany.

Skaciści umówili się już co do organizacji gry w kolejnej edycji. Kolejne zawody skata sportowego odbędą się 14.04.2024 w Świekatowie. Będzie to III GPO Północ i 3 kolejka ligi okręgowej.