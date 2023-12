Monitoring gniazd tarłowych troci jeziorowej odmiany wdzydzkiej. Zlokalizowano 35 gniazd Joanna Surażyńska

We Wdzydzkim Parku Krajobrazowym przeprowadzono monitoring gniazd tarłowych troci jeziorowej odmiany wdzydzkiej. Troć jeziorowa należy do rodziny łososiowatych. Jest to ryba dwuśrodowiskowa, ponieważ jej cykl życiowy związany jest ze środowiskiem jeziorowym (okres żywienia) i z rzeką (okres tarła i młodzieńczego rozwoju).