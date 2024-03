Nowa aleja drzew przydrożnych wzdłuż drogi gminnej Kalisz - Belfort we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym

Dodajmy, że Wdzydzki Park Krajobrazowy przystąpił do realizacji tego zadania w ramach unijnej strategii na rzecz różnorodności biologicznej, która zobowiązuje do posadzenia co najmniej 3 mld dodatkowych drzew w Unii Europejskiej do 2030 r. przy pełnym poszanowaniu zasad ekologicznych. To część szerszych działań na rzecz odbudowy lasów UE i walki ze zmianami klimatycznymi. Zobowiązanie to jest celem strategii Unii Europejskiej w zakresie różnorodności biologicznej na rok 2030.

Projekt został zrealizowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.