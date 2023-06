Wypas owiec i kóz w celu zachowania różnorodności biologicznej wyspy Sidły. Kontrolowany wypas zwierząt

W tym celu od ubiegłego tygodnia, kolejny rok z rzędu prowadzony jest kontrolowany wypas owiec i kóz. Zadaniem zwierząt jest niedopuszczenie do zarastania cennej łąki przez roślinność zielną, w tym drzewa i krzewy. Wszystkie prace prowadzone są przez pracowników Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego .

Aby zachować wyjątkowe siedlisko, w tym szereg cennych gatunków chronionych prawem m.in. nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum i listera jajowata Listera ovata, od końca maja do późnej jesieni prowadzone są zabiegi czynnej ochrony.

Od 16 do 22 czerwca 2023 r. w parafii Św. Trójcy w Kościerzynie odbywają się uroczystości odpustowe Matki Bożej Kościerskiej Królowej Rodzin.

Wyspa Sidły położona na jeziorze Wdzydze to obszar niespełna 4 ha głównie zajmowany przez wilgotną łąkę otoczoną trzcinowiskiem i szuwarami. Układ wyspy stwarza idealne warunki zarówno dla roślin terenów wilgotnych jak i ptaków wodno-błotnych.

Coroczne wypasanie owiec i kóz , koszenie półnaturalnej łąki to przykłady działań mających na celu zachowanie różnorodności biologicznej, na którą składają się wszystkie gatunki istot żywych.

Aby zachować ten unikatowy fragment przyrody Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego prowadzony jest od kilku lat kontrolowany wypas rodzimych owiec rasy pomorskiej. Zwierzęta w roli „żywych kosiarek” będą wypasane od maja do końca października. Gdyby nie interwencja służb Wdzydzkiego Parku Krajobrazowe i wypas owiec, łąka zarosłyby krzewami i drzewami, co prowadziłoby do powolnej degradacji i utraty walorów cennych przyrodniczo.