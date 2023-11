Coraz bliżej finał konkursu Polska Miss! Zobaczcie nowe zdjęcia kandydatek, które powalczą o koronę i tytuł Miss

Polska Miss i Polska Miss Nastolatek

Wybierają Miss Polski i Miss Polski Nastolatek

Z grona prawie 300 półfinalistek wyłonionych we wcześniejszych etapach konkursu Jury wybrało 38 finalistek do tytuły Polska Miss oraz 36 do tytułu Polska Miss Nastolatek tegorocznej edycji. Konkurs cieszy się ogromną popularnością. Warto zaznaczyć, że w etapach regionalnych udział wzięło ponad 1300 uczestniczek, a łączna ilość zgłoszeń do konkursów regionalnych i ogólnopolskiego przekroczyła ponad 8 tysięcy.