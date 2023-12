Członkowie Kościerskiego Klubu Morsów "Forrest Gump" nawet w Wigilię wskoczyli do zimnej wody Joanna Surażyńska

Morsowanie w Wigilię to z pewnością niezwykłe i oryginalne przeżycie, które może dodać wyjątkowego smaczku do świątecznej atmosfery. Chociaż tradycyjnie Wigilia kojarzy się z ciepłem i przytulnością, morsowanie w tym dniu może być unikalnym sposobem na dodanie odrobiny ekstremalnego doświadczenia do świątecznego klimatu.